Алтайский фонд МПС приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в образовательном семинаре на тему "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров".
В программе семинара:
- Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов;
- Правила написания делового письма;
- Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации вашего продукта;
- Классификация культур по Ричарду Льюису;
- Разбор невербального поведения во время переговоров.
Как зарегистрироваться на семинар?
Шаг 1. Пройти по ссылке https://exportedu.ru/events
Выбрать в календаре 16 апреля и интересующее вас событие в г. Барнауле.
Шаг 2. Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте https://exportedu.ru/events/1085/subscribe
Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо-направление в личном кабинете на участие (ссылка указана ниже).
Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатно.
Письмо-направление ссылка
По вопросам проведения семинара: 8(3852) 229-266, sitnikova.ea@altaicpp.ru
Событие состоится: 16.04.2019 г. с 9:00 до 18:00
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19
Организатор: Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)
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