Алтайский фонд МПС приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в образовательном семинаре на тему "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров".

В программе семинара:

Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов;

Правила написания делового письма;

Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации вашего продукта;

Классификация культур по Ричарду Льюису;

Разбор невербального поведения во время переговоров.

Как зарегистрироваться на семинар?

Шаг 1. Пройти по ссылке https://exportedu.ru/events

Выбрать в календаре 16 апреля и интересующее вас событие в г. Барнауле.

Шаг 2. Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте https://exportedu.ru/events/1085/subscribe

Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо-направление в личном кабинете на участие (ссылка указана ниже).

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатно.

Письмо-направление ссылка

По вопросам проведения семинара: 8(3852) 229-266, sitnikova.ea@altaicpp.ru

Событие состоится: 16.04.2019 г. с 9:00 до 18:00

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19

Организатор: Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)