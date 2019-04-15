Наезд на мальчика 2013 года рождения допустил водитель автомобиля Subaru Forester в одном из барнаульских дворов.

Как сообщили в понедельник в городской ГИБДД, инцидент случился еще 13 апреля около 19:00 на улице Водопроводной в районе дома № 115а.

"Произошел наезд на мальчика 2013 года рождения водителем 1979 года рождения, на автомобиле Subaru Forester. В результате ДТП пешеход с полученными ранениями госпитализирован в горбольницу № 12", – отмечают в Госавтоинспекции.

В ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на придомовых территориях и не забывать о правилах дорожного движения и безопасности.