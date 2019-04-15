Наезд на мальчика 2013 года рождения допустил водитель автомобиля Subaru Forester в одном из барнаульских дворов.
Как сообщили в понедельник в городской ГИБДД, инцидент случился еще 13 апреля около 19:00 на улице Водопроводной в районе дома № 115а.
"Произошел наезд на мальчика 2013 года рождения водителем 1979 года рождения, на автомобиле Subaru Forester. В результате ДТП пешеход с полученными ранениями госпитализирован в горбольницу № 12", – отмечают в Госавтоинспекции.
В ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на придомовых территориях и не забывать о правилах дорожного движения и безопасности.
Комментарии
мелкие суицидники
мальчег поди пьяным был, сильно?
6 лет уже должны быть навыки крутить головой по сторонам
А субарист святой прям. ехал по правилам.... Да большинство во дворах грешат скоростным режимом - вот и результата!
Дворы пора давно закрыть для транспорта и стоянок под окнами, только разрешить для спецмашин. Потому что мало на дороге по сторонам смотришь, да ещё с подъезда выходишь боишься чтобы по ногам не проехали.
15.04.2019 11:48
Гость
А вещи/покупки загружать/разгружать с соседнего квартала попрёшь?
А Людей посадить/Высадить тоже метров за 300-400?
Докатились ( я о некоторых комментариях к подобным новостям) Сбили на пешеходном переходе -пешеход виноват. Сбили во дворе - пешеход виноват. Собьют на тротуаре -тоже пешеход виноват ? Куда-то не туда мы едем.
Алекс, мне кажется, в данном конкретном случае надо смотреть, что за травмы. если синяки, то может быть и ребенок виноват. если переломы, то однозначно водитель
Дети бегают, где хотят?
Виноват водитель.
Всё настолько очевидно, что добавлять нечего, однако повторим. Дворы должны быть изолированы от проезда частного автотранспорта, только спец. техника. Для того чтобы реализовать принцип "двор без автомобиля", необходимо перейти на мало и средне этажную КВАРТАЛЬНУЮ застройку. Предвидя вопли по поводу а как же нам тяжелые сумки и прочее таскать, добавлю, подъезды должны иметь два выхода, во внутридворовую территорию и на внешнюю сторону окружающих двор домов.
Щас опять повылазят из всех щелей. Машинам во дворе не место! Особенно мне равятся довод типа "а вот у тебя нет авто , поэтому ты так рассуждаешь" лол как-будто факт наличия авто отменяет факт быдланства автолюбителей.
пешеход лишь тогда прав когда жив/здоров
Единственное место где не прав водитель это тротуар, в всех других местах виноваты пешеходы.
Против тех кто подъезжает выгружает речь даже не идёт это на здоровье. Факт круглосуточных стоянок у дверей подъезда это к чему? У нас между домами 34 и 36 по Горького на тротуаре постоянная стоянка авто, жалобы в ГИБДД не помогают, кабы накатать конкретных лиц мне это не надо, потому что стоят всегда все разные. А вот огородить либо знак поставить для тех водителей до которых не доходит это надо бы, но этого никто не делает, поэтому если выезжая они кого то когда нибудь собьют не удивлюсь. Ставя же машины на эту пешеходную дорожку начинают сигналить тем же пешеходам, чтобы быстрее передвигались. Это вообще нормальный водитель? Кто то понимает что это не место для парковки но это единицы. Поэтому когда водители начнут элементарно сами не нарушать ПДД, и ЧП будет меньше, но увы, пешеход везде мешает
Двор он есть двор чтобы бегать, играть, ходить, а у нас дворы это проезжая часть, где идёшь и боишься не попасть под колёса и ещё вслед услышать речь о том что мы мешаемся и не смотрим по сторонам....