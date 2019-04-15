Жители и компании Барнаула, Новоалтайска, Павловского, Ребрихинского, Первомайского, Тальменского, Косихинского, Калманского и Троицкого районов произвели около 60 тысяч тонн мусора за четыре месяца. Именно столько было вывезено на полигоны региональным оператором ОА "ЭКО-Компелекс", сообщает пресс-служба компании.

Около 60 тысяч тонн ТКО вывез регоператор барнаульской зоны за четыре месяца работы. Такое количество мусора из городов и районов поступило на полигоны Барнаула, Павловска, Новоалтайска и Троицка.

Самое большое количество мусора было завезено на полигон в Барнауле – 52 тысячи тонн твердых коммунальных отходов.

"Ежедневно к нам приезжают около 350 мусоровозов, которые доставляют в общей сложности 450 тонн твердых коммунальных отходов. Пик загрузки – по понедельникам, средам и пятницам. Это обусловлено сложившимся графиком вывоза мусора у потребителей", – рассказал начальник Барнаульского полигона Евгений Паньшов.

Напомним, в Барнауле региональный оператор приступил к работе с 15 декабря 2018 года. На всех остальных территориях – с 1 января 2019 года.

На барнаульский полигон свозится мусор из краевой столицы и Калманского района.

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На полигон в Павловске – из Павловского и Ребрихинского районов. С начала года сюда завезено 250 тонн. Столько же поступило и на полигон в Троицке, который принимает отходы только из Троицкого района. На полигон в районе Новоалтайска поступило более 7 тысяч тонн из Новоалтайска, Первомайского, Тальменского, Косихинского районов.