20 регионов перешли с аналогового на цифровое телевещание

20 регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение 15 апреля 2019 года. Бесплатный доступ к 20 телевизионным каналам первого и второго мультиплексов получили 40 млн жителей Москвы, Подмосковья, Ивановской, Амурской, Кировской, Кемеровской, Курганской, Костромской, Новгородской, Липецкой, Тюменской областей, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Калмыкии, Ставрополья, Сахалина, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть, аналоговый передатчик прекратит трансляцию федеральных каналов около полудня 15 апреля. Для тех, кто еще не подключил специальную цифровую приставку или не настроил телевизор, в течение недели будут транслировать видеоинструкцию. Консультации по переходу на цифровое ТВ также можно будет получить у операторов и волонтеров (их будет задействовано около 15 тысяч).

В РТРС отмечают, что все 20 регионов готовы перейти на цифровое телевидение "комфортно и безболезненно". Самый большой охват "цифрой" – 100% населения – произойдет в Липецкой области, где было возведено 29 новых объектов цифрового вещания. В Москве 99% квартир подключены к кабельному телевидению, которое поддерживает цифровой сигнал и позволяет продолжать аналоговое вещание (это актуально для тех, у кого телевизоры не могут принимать цифровой сигнал). В Ивановской области, в Кабардино-Балкарии и Мордовии охват "цифрой" составит 99,9% населения. В Карачаево-Черкессии – 99,8%.

Принимать цифровой сигнал не сможет 1,7% населения Амурской области, их обеспечат системами спутникового вещания без взимания платы. Спутниковые тарелки стоимостью пять тысяч рублей можно будет установить по коллективной заявке.

В остальных регионах, которые 15 апреля перешли на цифровое ТВ, процент охвата населения составляет от 96% до 99,3%.

Отметим, что социально-незащищенные слои населения могут получить компенсацию части затрат на покупку "приставки". Деньги на эти цели закладывали в региональных бюджетах. Стоимость оборудования составляет от 900 до 1,5 тысячи рублей, его можно купить как в магазинах, так и в отделениях "Почты России". По информации региональных властей, ажиотажного спроса на приставки нет.

Напомним, переход на цифровое телевещание в России происходит в три этапа. 11 февраля на "цифру" перевели Пензенскую, Магаданскую, Тульскую, Рязанскую, Ярославскую, Ульяновскую области и Чеченскую Республику. 15 апреля стартовал второй этап, охвативший 20 регионов. Оставшиеся регионы, в том числе Алтайский край, перейдут на цифровое ТВ 3 июня 2019 года.