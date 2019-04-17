Зима, наконец, отступила, солнце уже начинает приятно согревать, а совсем скоро россиян ждут первые весенние праздники и самые длинные выходные.

Итальянский отель Domina Novosibirsk приготовил интересные предложения для тех, кто хочет провести майские выходные увлекательно и с комфортом, но не собирается уезжать далеко от дома.

Пасхальный квест

27 и 28 апреля 2019 года гостей отеля ожидает самый настоящий Пасхальный квест, который понравится и взрослым, и детям. Заключается игра в охоте за яйцами, которые будут спрятаны на всей территории отеля. Тем, у кого получится их отыскать, достанутся сладкие подарки от Brera Bar и скидка 10% на все меню, а самого удачливого гостя ждет главный приз – 50% скидка на следующее проживание и главное пасхальное лакомство.

Пасхальные каникулы

В этом году майские праздники продлятся целых пять дней. Предлагаем провести их в отеле Domina Novosibirsk, где с 22 апреля по 5 мая действует специальное предложение, включающее, помимо проживания и завтрака, скидку 50% на парковку в охраняемом паркинге отеля, что особенно удобно для тех, кто приехал на собственном автомобиле.

Кроме того, всем гостям, забронировавшим проживание по этому предложению, в подарок сладкий комплимент от шеф-повара при заезде.

Узнать подробности и забронировать предложение можно на сайте отеля или позвонив по телефону +7 (383) 362-85-55.

Весеннее меню

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Весной всегда хочется чего-то нового, поэтому с 1 по 31 мая 2019 года в Brera Bar можно будет попробовать сезонное весеннее меню от шеф-повара. Если у вас нет возможности выбраться на шашлыки, мы придем на помощь – аппетитные блюда на гриле для ценителей мяса и зеленые салаты никого не оставят равнодушным.

Какую бы программу отдыха вы ни выбрали, останавливайтесь в отеле Domina Novosibirsk и ваш визит в Новосибирск пройдет максимально комфортно.

Отель Domina Novosibirsk

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26

Телефон: +7 (383) 362-85-55

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