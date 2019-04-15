Вторичное жилье подорожало почти во всех регионах России

Рост цен на вторичное жилье отметили аналитики портала Domofond в первом квартале 2019 года. В январе-марте средняя стоимость квадратного метра выросла на 3% и составила 64,2 тысячи рублей, пишет "Лента.ру".

Вторичное жилье подорожало в 80 из 83 регионов, в которых проводили анализ цен. Самый большой рост показал Татарстан, где квадратный метр подорожал сразу на 7%. В Сахалинской области и Ставропольском крае цены выросли на 6%, в Санкт-Петербурге – на 5%, в Москве – на 3%.

Снижение цен на вторичном рынке произошло в трех регионах: в Ингушетии (-2%), в Ямало-Ненецком автономном округе (-1%) и в Еврейской автономной области (-0,4%).

Отметим, что доля россиян, которые считают, что цены на жилье в России продолжат расти, в первом квартале 2019 года снизилась с 52% до 45%. 14% опрошенных верят, что во втором квартале 2019 года цены на жилье начнут снижаться.