В Барнауле аферисты ходят по квартирам, срывают пломбы со счетчиков и навязывают покупку новых приборов учета. Электросчетчики за 700 рублей "черные электрики" продают за 3500, а то и дороже. Эти граждане утверждают, что если не купить счетчик здесь и сейчас, хозяевам квартир якобы придется платить большой штраф. Тем, кто попался на удочку мошенников, действительно придется заплатить штраф. Но не за окончание сроков поверки электросчетчика, а за срыв пломбы с расчетного прибора учета.
О том, как распознать коммунальных мошенников, смотрите в инфографике. Чтобы ее увеличить, кликните на нее.
Больше подробностей о том, что можно и что нельзя делать со счетчиком, смотрите в нашем проекте "Электросчетчик:инструкция по применению"
Комментарии
Вообще подозрительная ситуация, у гражданина кто-то на площадке срывает пломбу со счетчика, а гражданин за это платит штраф. Так это же в интересах того, кто получает этот штраф! Ходи, срывай пломбы, получай штрафы
Не все счетчики под замками, а если и под замком, то любой электрик из обслуживающей организации может добраться до ключа. Потом прийти через недельку, сорвать пломбу и сообщить гражданину, что с него штраф