Какой камин поставить в загородный дом? Из каких материалов строить баню? Или к кому обратиться, чтобы сделали качественно и на совесть? На все эти вопросы вам ответит выставка "Свой дом", которая пройдет в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 18 по 21 апреля 2019 года.

В проекте участвуют компании: "ДОРХАН", "БФК", "БИО КАМИН", "Би Три", "ТВК", Caparol, "Лигас", "ТТСК", "СТАРКО", "Дом-просто", "Летний сезон", "Компания СВС", "Фанерный двор", "Комбинат волна", Jung, ELFA, Viessmann, "Итеко", "Кадрин", "Ангара", "НЗГУ", "Ивакор", "Топол-Эко", "Еврохим", Hormann*.

Разыграет баню-бочку из алтайского кедра компания "Дом-просто". Если же вы получите консультацию от экспертов компании и заполните анкету, то 21 апреля текущего года в выставочном павильоне можете принять участие в розыгрыше сертификатов на скидку до 70% на эскизное проектирование. Подробности на сайте http://dompro100.com/info_pages/default/vystavki.

Печь-барбекю и два сертификата разыграет компания "ОЛИМП". Подробности: http://pkolimp.ru/info/news/rozygrysh-glavnyy-priz-pech-barbekyu-olimp-/

Любой посетитель выставки "Свой Дом" в зоне проведения конференции UnicaDesign Days** сможет получить бесплатную консультацию от сертифицированных дизайнеров Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов, по созданию дизайн-проекта своего дома или коттеджа. Регистрации на консультации открыты: https://sada.timepad.ru/event/928160/

Успейте зарегистрировать по ссылке – https://svoidom-expo.ru/posetit-vystavku/

До встречи!

*Кэпэрол, Джанг, Эльфа, Виссманн, Хорманн – прим.ред.

**Юника Дезайн Дэйс – прим.ред.

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