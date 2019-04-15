Появилась новая схема интернет-мошенничества с использованием сим-карт

Новую схему мошенничества в интернете, оборот которой оценивают в сотни миллионов рублей, описал "Коммерсант". В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию, но сообщили, что в полномочия ведомства не входит оперативно-розыскная деятельность, позволяющая установить факты мошенничества. В МВД оперативный комментарий не предоставили.

Суть мошеннической схемы такова: пострадавшие пользователи сети соглашались стать участниками "беспроигрышной лотереи" или опроса с гарантированным вознаграждением, но для получения "приза" необходимо было ввести данные банковской карты и заплатить комиссию за "перевод документов". Для вывода денег использовались сим-карты Tele2, для которых установлен лимит снятия наличных 15 тысяч рублей, при этом деньги можно снять до 50 раз в сутки. Этой возможностью и воспользовались мошенники.

Ранее депутаты предлагали ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас контролируются операции свыше 600 тысяч рублей. Депутаты же предлагают снизить эту цифру до 50 тысяч рублей.

В Tele2 пояснили, что в последнее время в компанию не поступали жалобы на мошенничество с использованием сим-карт. Также в Tele2 пояснили, что недавно они отказались от платформы приема платежей ChronoPay и стали сотрудничать с "Газпромбанком".

Как сообщил владелец ChronoPay Павел Врублевский, незадолго до этого в его компании отмечали аномальный рост платежей с помощью сим-карт Теle2. "Мы просили объяснить эту тенденцию, но в итоге были вынуждены включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели",— рассказал Павел Врублевский.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в системе платежей Tele2 есть уязвимость. Он предположил, что система создана оператором осознанно, чтобы продемонстрировать рост оборота и средней выручки с абонента в месяц (ARPU). В 2018 году ARPU Tele2 вырос на 11,5%.

"Вымпелком" и "Мегафон" не отмечали подозрительных пополнений счетов мобильных операторов, в "МТС" от комментариев отказались.