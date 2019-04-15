Алтайская ЛДПР снимает свои претензии к ООО "Патай" по поводу ремонта дороги на улице Мамонтова в Барнауле. Пресс-служба партии распространила опровержение относительно недавнего пикета против разбитой дороги.

Речь идет о пикете под лозунгом "Это не лунная поверхность, это барнаульские дороги!", который в пятницу, 12 апреля, провел Координатор Центрального отделения ЛДПР Петр Кайдаш. Акцию он провел на разбитой улице Мамонтова, которую якобы капитально ремонтировала компания "Патай".

"В релизе, со ссылкой на официальный сайт города, было указано, что ремонтные работы на этой улице проводила ООО "Патай". Эти данные не соответствуют действительности. Ошибка произошла в связи с тем, что на официальном ресурсе речь шла о ремонте одноименной улицы в поселке Власиха. Пресс-служба АРО ЛДПР приносит извинения ООО "Патай" и всем заинтересованным лицам за распространение недостоверных фактов", – заявили в пресс-службе.

Но ЛДПР не снимает вопрос к власти города, которая в прошлом году выступила заказчиком ремонта улицы Мамонтова в Барнауле, потратила на него бюджетные средства и должна была проконтролировать процесс.

"Однако, как мы видим, асфальт в плачевном состоянии. И в этом году на сайте госзакупок улица заявлена в тендере на очередной ремонт", – добавили в ЛДПР.