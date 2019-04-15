Мероприятия по газификации завершены в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае.

Как отмечают в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности, первым потребителем природного газа стал резидент ОЭЗ в лице общества "Алтай-Парк-Отель".

Газификация особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" является одним из этапов предоставления резидентам комфортных условий для осуществления инвестиционной деятельности на ее территории.

В профильном краевом управлении добавляют, что подача газа предоставляет возможность резидентам повысить качество теплоснабжения объектов и снизить издержки на отопление.