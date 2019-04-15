Также сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в краевую больницу/ Фото: vk.com/barneos22

Порядка полусотни людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Огни" в Барнауле из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, передает "Интерфакс".

Со ссылкой на данные городской администрации издание уточняет, что сообщение о минировании здания пришло на электронную почту директора ТРЦ еще 13 апреля, но было прочитано лишь в понедельник.

"Письмо было прочитано сегодня. На место выехали специалисты, была проведена эвакуация около 50 человек. Здание было оцеплено и обследовано. Взрывное устройство не обнаружено", — отметили в мэрии краевой столицы.

Кроме того, аналогичное сообщение поступило в краевую клиническую больницу по улице Ляпидевского.

Напомним, что с начала этого года в Барнауле, а также в Бийске и Новоалтайске уже неоднократно проводились эвакуации из зданий школ, больниц, офисных и развлекательных центров из-за сообщений о минировании.