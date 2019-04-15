Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается второй сезон шоу "ПЕСНИ", в котором талантливые музыканты пробиваются на большую сцену и представляют публике свои авторские композиции. Продюсерами проекта выступили Тимати и Баста. В минувшую субботу в шоу выступила певица из Барнаула. Ее зовут Полина Холодова, ей 24 года.

– Полина, расскажите о себе, чем вы увлекаетесь, интересуетесь, о своем образовании, работе.

– Не сложно догадаться, что я увлекаюсь музыкой, но есть, конечно, и другие интересы. Я очень люблю смотреть документальные фильмы, особенно те, которые сняты об интересных личностях или событиях. Сейчас я приучаю себя больше читать, но признаюсь, пока что это плохо получается.

В 2018 году я окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "социально-культурная деятельность". Годы, проведенные в институте, были самыми сумасшедшими в хорошем смысле этого слова. Для меня это стало хорошей жизненной школой, в которой я обрела опыт, замечательных людей и лучших друзей. Я всегда училась с удовольствием, и признаюсь, что уже скучаю по одногруппникам, преподавателям и общаге.

Сейчас я перебралась в Москву. Ни для кого не секрет, что, переехав в мегаполис, сначала трудно раскрутиться и начать зарабатывать любимым делом. Но я, к счастью, устроилась на работу по своей специальности.

– Вы принимаете участие в шоу второй раз. Сейчас проще, чем было год назад? Почему?

– На съемках второго сезона многие участники задавали такой же вопрос ребятам, которые принимали участие в первом сезоне. Могу ответить за себя, что это вообще не проще, а даже наоборот. Особенно если в первом сезоне ты показал себя неплохо, то во второй раз на твои плечи возлагается двойная ответственность. Во второй раз хочется показать, что ты не просто так стоишь на этой сцене, что ты выросла с того момента. И, конечно же, нужно выступить лучше, чем тогда, в первый раз. Для меня это было двойное волнение и двойная ответственность. Могу сказать с уверенностью – было сложнее, чем год назад!

– В каком музыкальном жанре вы выступаете?

– На самом деле, я не очень люблю обозначать жанр своих выступлений. Скорее всего, то, что я исполняю, называют попсой. Я ничего против этого не имею.

– С Тимати вы уже имели опыт общения, а как вам Баста?

– Как мне Баста? Да нормально! Если честно, долгого диалога у нас не было, и я не особо помню суть этого разговора из-за адреналина, волнения и эмоций, которые я испытывала, уходя со сцены.

– Вам ближе Black Star или "Газгольдер"?

– Смотря как подойти к этому вопросу. Я не могу сказать с точной уверенностью, где бы мне было комфортнее чувствовать себя артистом, потому что я не знаю всей "кухни". Я не знаю, как у них проходят рабочие процессы, и множество других важных моментов. Если же посмотреть со стороны слушателя, то мне ближе творчество "Газгольдер". Но и в Black Star есть пара артистов, которых я с удовольствием слушаю.

– Что вдохновляет вас на написание песен?

– Все! В последнее время меня стали вдохновлять чужие песни исполнителей, которые мне нравятся. Также меня вдохновляют люди и их эмоции. А иногда меня может вдохновить и фантик от конфеты, лежащий долгое время на дне моей сумки.

– Вы представляете два города Алтайского края – Барнаул и Бийск. Какой из городов вам ближе, и с чем каждый из них ассоциируется?

– В Бийске я училась в школе, и там прошла часть всего моего сознательного детства. С этим городом у меня связаны очень теплые воспоминания. В Бийске у меня живут родители. Барнаул для меня – это сумасшедшие, полные жизни и веселья студенческие годы. Я очень люблю этот город, он мне многое дал. Я думаю, что Барнаул мне все-таки ближе. В нем большая часть моих друзей, и этот город я хорошо знаю. Этот город живой и динамичный, и очень хорошо во мне откликается.

– Холод – это настоящая фамилия или псевдоним?

– Холод – это мое прозвище. Меня так называют мои друзья и знакомые. Порой я могу на имя не откликнуться, но на Холод я откликнусь всегда! Холод – это сокращение от моей фамилии Холодова.

– Барнаул или Бийск?

– Барселона.

– Гитара или скрипка?

– Гитара.

– Блондины или брюнеты?

– Брюнеты это хорошо, но главное – душа.

– Деньги или счастье?

– И деньги, и счастье.

– Семья или друзья?

– Соседи.

Смотри шоу "ПЕСНИ" каждую субботу в 20:00 на телеканале ТНТ.