Уже совсем скоро наступит самая волшебная ночь для книгоманов всей России: "Библионочь". В Алтайском крае она пройдет 19 апреля. Прекрасное время, чтобы вспомнить про любимые с детства книги и про то, что все мы любим читать. У каждого из нас есть первая книжная любовь, о которой мы вспоминаем с теплом в сердце. Та самая детская книга, поразившая воображение и оставшаяся с нами на всю жизнь. Любопытно, но она по-прежнему может таить в себе загадки и тайны. Например, знаете ли вы, что героем басни Крылова "Стрекоза и муравей" является вовсе не стрекоза? А кто такой на самом деле барон Мюнхгаузен? В преддверии "Библионочи" Amic.ru и сеть книжных магазинов "Читай-город" предлагают пройти тест на знание интересных фактов о знакомых с детства и любимых книгах.

Кстати, трем победителям – приз: сертификат на 1000 рублей на приобретение увлекательных книг в сети магазинов "Читай-город". Счастливчиков из числа правильно ответивших на вопросы теста выберет наш генератор случайных чисел.

Адреса магазинов "Читай город" в Барнауле:

пр-т Ленина, д. 47

ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж

пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж

пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж

Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж

Павловский тракт, д. 188, ТРЦ "Арена", 1 этаж

пр-т Строителей, д. 117, ТРЦ "Галактика", 3 этаж

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