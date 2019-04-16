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Победить любой ценой: как в Барнауле выбирали самого сильного человека России

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Сначала герои турнира тягали железо, а потом обменялись пощечинами
Концентрацию чемпионки Аи Меркуловой сложно передать словами

Концентрацию чемпионки Аи Меркуловой сложно передать словами

Самого сильного человека России 2019 выбрали в Барнауле в клубе "Опера" воскресенье, 14 апреля. В столице края прошли соревнования по жиму штанги лежа. В мероприятии приняли участие спортсмены из Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирска, Томска и Москвы. Битва развязалась как среди огромных свирепых мужчин, так и среди красивых, харизматичных женщин. Не менее впечатляющей оказалась и вторая часть шоу – "Турнир по спортивной пощечине", который ранее в крае никогда не проводили. Своими впечатлениями от соревнований делится корреспондент ИА "Амител" Роман Поздняков.

Сила и мощь участников позволяла жать более 400 кг

Ожидание реванша

Первым я увидел у сцены огромного розовощекого парня, который оказался участником турнира. "Александр Рогожников", – назвался он, и оптимистично пояснил, что начнет жать штангу весом 400 кг, а потом как пойдет. Александру 24 года, и он входит в элиту по жиму лежа среди любителей, а сейчас готовится к борьбе с профессионалами.

"Основные претенденты на пояс чемпиона – это Меркулов и Найденов, а я поборюсь за третье место", – рассказал он. Действительно, каждый, кто слышал про этот турнир, знал, что два титулованных спортсмена – барнаулец Алексей Меркулов и москвич Виктор Найденов по прозвищу "Московский жимовик" буквально "наступают друг другу на пятки". По оценкам фанатов, именно между ними должна была завязаться беспощадная борьба. Тем более, что пояс чемпиона в прошлом году уехал в Москву и барнаульцу нужен был реванш. Этого же ждали от Меркулова и его фанаты.

В ожидании начала соревнований я заметил штангу, согнувшуюся под тяжестью блинов, и спросил у одного из ассистентов, как они понимают, когда нужно спасать человека, а когда он еще успешно борется с весом. "Мы ориентируемся на центрального судью, он говорит слово "помощь" и мы начинаем помогать, до этого момента даем шанс побороться выступающему", – сказал собеседник.

Хрупкая Ая Меркулова собирается с силами

Битва красавиц

Битва мужчин-тяжеловесов была не единственной интригой вечера. Бороться за чемпионский титул собирались и женщины. Жительница Барнаула, многократная чемпионка мира, 31-летняя Ая Меркулова готовилась встретиться на помосте с 53-летней москвичкой Еленой Прокоповой, которая несмотря такую разницу в возрасте была для нашей землячки серьезной соперницей. При весе 68 кг она выжимала 170 кг. Вес Меркуловой – 58 кг. Напомню, что в турнире принимали участие как юниоры, так  и ветераны спорта – возраст не влиял на результат.  А вот вес выступающего играл большую роль, так как отнимался от веса выжатой штанги и образовывал окончательный результат.

Я подошел к Елене во время разминки: "Настрой у меня боевой, цель – 170 кг. Я занимаюсь всего три года, но уже являюсь элитой по жиму лежа. А вообще я учитель русского языка и литературы. В пятьдесят лет у меня открылось второе дыхание!" Супруг Прокоповой, по совместительству ее тренер, Михаил гордо подчеркнул, что Елена пока не проиграла ни одного турнира.

И вот, после разминки, как говорят в железном спорте, началась заруба.

Меркулова заказала вес штанги 160 кг, но взять его не смогла. На помост вышла учительница из Москвы и уверенно выжала 170 кг. Зал ахнул.

Второй подход... Ая Меркулова жмет 165, и выходит на первое место.

Под песню "Чем слоняться по округе, руки в брюки, развивай мускулатуру физкультурой. Штангою качайся, в проруби купайся..." на помост вновь вышла Елена Прокопова. Вес на штанге – 175 кг. Видно, что она настроена побить результат соперницы. Команда "жим" и... попытка не засчитана. В третьем подходе жительница Барнаула Ая Меркулова  выжала 180 кг, тем самым установив новый мировой рекорд и почти до безумия обрадовав своих болельщиков. Самая сильная женщина России теперь живет в Барнауле.

Елена Прокопова концентрируется перед подходом

Битва титанов

Соревнования продолжаются. Во время взвешивания действующего чемпиона – москвича Виктора Найденова весы показали 120 кг, у его основного соперника – барнаульца Алексея Меркулова – 102,5, и это дает Алексею преимущество.

Как и ожидалось, основное соперничество развернулось между этими двумя бойцами. Во время второй попытки штанга весом 442,5 кг упала из рук Виктора, и зрители испуганно вздрогнули – вес не взят. Меркулов же, как и его супруга, пошел на мировой рекорд и удачно выжимает 423,5 кг, что при его весе практически гарантировало  победу. Зал взорвался аплодисментами.

А потом – тишина. Чтобы обогнать Алексея, Найденов заказал сумасшедшие 447,5 кг. Штанга медленно ползет вверх и замирает на середине. Зрители почти не дышат: силы вышли? Но нет, "московский жимовик" справился с весом и не может скрыть радость победы. Чемпионский пояс остался у него. Виктор Найденов вновь подтвердил титул "Самого сильного человека России".

Виктор Найденов становится самым сильным человеком России

Турнир пощечин

Девушки-спортсменки сменили экипировку на элегантные платья, но шоу еще на закончено. Начинается турнир по спортивной пощечине. Участников этого необычного соревнования оказалось всего четверо, но это не уменьшило его зрелищности. Турнир начался сразу с полуфинала.

Два соперника встали напротив друг друга. Чтобы соперники не вошли "в запал", между ними установили стол, который держал дистанцию. Участники должны были по очереди хлестать друг друга по щекам. Места для жалости не было. 

"Жимовик" по прозвищу Монстр – Алексей Кротов – чугунной ладонью пробивает у оппонента слезы. Но самым опасным в этой дисциплине оказался барнаулец Александр Крупчик. Во время "боя" он держал удар как Чак Норрис, говоря взглядом: "По-твоему это удар? Вот это удар!" – и запускал тяжелую ладонь в оппонента. Через несколько пощечин финальной битвы его соперник сдался.

После выступления Крупчик признался: "Это дружеская встреча. Нокаутов не было – нельзя было бить всей ладонью, только пальцами. Легкая злость была, пару раз я пошатнулся, но в глазах не темнело. В итоге я получил отличный приз: 10 000 рублей и сертификат на 3 000, а также бурю положительных эмоций. Атмосфера соревнований была дружеская, а не агрессивная. Я проиграл свою бороду. Настолько был уверен в том, что не займу первое место, что пообещал сбрить бороду, если одержу победу".

Кстати, на следующий день после соревнований Крупчик действительно побрился.

Александр Крупчик в ожидании спортивной пощечины

Идите в зал

Среди зрителей были как спортсмены, так и совсем школьники, которые бурно восхищались своими кумирами. Пожалуй, это и была самая главная награда для участников. "Мы выступаем и жмем огромный вес ради тех, кто увидев это, тоже пойдет в спортзал, будет заниматься и расти. Идите в зал!" – обратился к зрителям самый сильный человек России Виктор Найденов.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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