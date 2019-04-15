В Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии

Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного стажа работы положены жителям регионов с большим количеством вредных производств и еще нескольким категориям граждан. Об этой возможности россияне узнали от депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Депутат рассказал Ura.ru, что благодаря перерасчету пенсии за 12 лет, житель Свердловской области смог получить из Пенсионного фонда дополнительно 370 тысяч рублей. Для этого пенсионеру Николаю Васильеву пришлось обращаться напрямую к руководству регионального пенсионного фонда и доказывать, что ему не учли стаж работы на вредном производстве на Крайнем Севере. В итоге он получил не только единовременную выплату 370 тысяч рублей, но и смог увеличить ежемесячные пенсионные выплаты на 4000 рублей в месяц.

По словам депутата Ионина, это не рекордная сумма дополнительных выплат. Ранее электросварщик томского завода ЖБИ-100 смог вернуть 500 тысяч рублей.

"Проблема заключается в том, что эти доплаты людям положены, но носят заявительный характер", – пояснил Дмитрий Ионин. Он назвал недопустимым тот факт, что бабушки и дедушки должны постоянно изучать изменения законодательства, чтобы получить положенную выплату. Также депутат посетовал на безграмотность рядовых сотрудников пенсионного фонда. "Только после обращения к руководству удается добиться выплаты", – сказал он.

Депутат уточнил, что перерасчет пенсии могут получить также и другие категории граждан. По его словам, с неучтенным стажем часто сталкиваются те, кто служил в армии, кто ухаживал за инвалидами, кто находился в декретном отпуске, а также граждане, которые необоснованно находились под стражей, и жены военных, которые следовали за супругом к месту несения службы.