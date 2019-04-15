Жителя Барнаула признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек из малоимущих семей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что перед судом предстал 51-летний мужчина. В данный момент установлено, что в 2016 году злоумышленник изготовил объявления, где написал, что он оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети, и указал номер своего телефона сотовой связи.

"Данные объявления он распространил на территории города Барнаула. В период с 2017 по 2018 год, войдя в доверие к гражданам, обращавшимся за материальной помощью, злоумышленник приходил к ним домой под предлогом благотворительности. В отсутствии взрослых он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид", – добавляют в СКР.

Следствием было доказано пять эпизодов преступных действий горожанина в отношении пяти потерпевших в возрасте от четырех до 11 лет.

Суд приговорил его к 13 годам четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.