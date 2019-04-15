Опубликован "запрещенный" в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг", запрещенный во времена СССР как излишне вольный, пишет "Российская газета".

По сюжету, исполнительницу в богатой песцовой шубе везут на санях, она переворачивается на спину, а затем и вовсе падает на снег. В 1984 году поза Аллы Пугачевой, лежащей на санях, была воспринята неоднозначно, и руководство Ленинградского телевидения наложило вето на этот клип. Позже ролик вернули в эфир (по неофициальной версии это произошло благодаря той самой песцовой шубе).

Отметим, что "запрещенный" ролик и раньше можно было найти в сети, но качество его было ужасное: его записывали с телевизора. К 70-летию Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России опубликовал оригинальную запись.