Солистку группы SEREBRO госпитализировали после концерта

Новую солистку группы SEREBRO Ирину Титову госпитализировали с высокой температурой после концерта в "Партийной зоне МУЗ-ТВ".

Как сообщает "СтарХит", вероятно у девушки лакунарная ангина, но точный диагноз врачи пока не поставили. После осмотра Ирину госпитализировали, однако об изменении плотного гастрольного графика, расписанного на несколько месяцев вперед, представители группы пока не сообщают.

Напомним, новый состав популярной группы был сформирован в ноябре 2018 года, в него вошли экс-спортсменка Ирина Титова, выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Игоря Корнилова Елизавета.