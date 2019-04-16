В Алтайском крае снизили плату за вывоз мусора. Плата для населения уменьшилась незначительно, однако задним числом, с 1 января 2019 года, когда она и была введена. О том, насколько произошло снижение, Amic.ru рассказали в краевом управлении по тарифам. А снижение произошло в трех из семи зон: Барнаульской, Рубцовской и Заринской.
Так, если с 1 января 2019 года жители Барнаула платили 67,95 рубля с человека в месяц за вывоз мусора четвертого класса, то теперь будут 65,41. Причем перерасчет будет произведен задним числом, уже с 1 января. Жители Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский будут платить 43,97 рубля вместо 45,68.
Для жителей Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов плата снизилась с 41,93 рубля с человека до 40,41 рубля. Для жителей Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов – с 82,44 рубля до 79,27.
Также продолжат меньше платить жители Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов. Изначально для них была установлена плата 111,43 рубля с человека, но про просьбе краевых властей регоператор пошел на снижение (пока в ручном режиме, не официальное) до 67,7 рубля с человека. Это произошло еще в феврале.
Для остальных зон плата пока остается на том же уровне:
- 36,74 руб./чел. – для жителей Бийска, Белокурихи, Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного районов.
- 46,63 руб./чел. – для жителей Баевского, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов.
- 68,70 руб./чел. – для жителей Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов.
Для тех, у кого плата снизилась, проведут перерасчет с 1 января 2019 года. Снижение произошло там, где в структуру платы был включен "экологический тариф", который был снижен на федеральном уровне.
Комментарии
Вместо того чтобы реальными проблемами заниматься, они помойками нород до ручки доводят. Для деревни 100 рублей за мусор? Вы там мозг вообще потеряли?