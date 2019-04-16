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Плату за вывоз мусора снизили в Алтайском крае задним числом

, ИА "Амител"
Снижение произошло не во всех районах и городах региона
На Алтае снизили плату за вывоз мусора / Фото: Александра Черданцева

На Алтае снизили плату за вывоз мусора / Фото: Александра Черданцева

В Алтайском крае снизили плату за вывоз мусора. Плата для населения уменьшилась незначительно, однако задним числом, с 1 января 2019 года, когда она и была введена. О том, насколько произошло снижение, Amic.ru рассказали в краевом управлении по тарифам. А снижение произошло в трех из семи зон: Барнаульской, Рубцовской и Заринской.

Так, если с 1 января 2019 года жители Барнаула платили 67,95 рубля с человека в месяц за вывоз мусора четвертого класса, то теперь будут 65,41. Причем перерасчет будет произведен задним числом, уже с 1 января. Жители Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский будут платить 43,97 рубля вместо 45,68.

Для жителей Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов плата снизилась с 41,93 рубля с человека до 40,41 рубля. Для жителей Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов – с 82,44 рубля до 79,27.

Также продолжат меньше платить жители Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов. Изначально для них была установлена плата 111,43 рубля с человека, но про просьбе краевых властей регоператор пошел на снижение (пока в ручном режиме, не официальное) до 67,7 рубля с человека. Это произошло еще в феврале.

Для остальных зон плата пока остается на том же уровне:

  • 36,74 руб./чел. – для жителей Бийска, Белокурихи, Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного районов.
  • 46,63 руб./чел. – для жителей Баевского, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов.
  • 68,70 руб./чел. – для жителей Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов.

Для тех, у кого плата снизилась, проведут перерасчет с 1 января 2019 года. Снижение произошло там, где в структуру платы был включен "экологический тариф", который был снижен на федеральном уровне.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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