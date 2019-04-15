Размер выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличится вдвое в Алтайском крае с 1 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среднем по стране размер ежемесячной выплаты родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы увеличится с 5500 рублей до 10000 рублей.

В Алтайском крае размер выплаты составит 11500 или 12000 рублей (с учетом региональных коэффициентов 15% и 20% соответственно). "Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, обращаться в управление нет необходимости", – уточнила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю Зинаида Губанова.

Отметим, что в нашем регионе ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами получают 8198 родителей и опекунов.