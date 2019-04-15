Главной иллюстративной темой праздника в этом году станут города-герои/ Иллюстрации: barnaul.org
Макеты праздничных плакатов ко Дню Победы разработали в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на 100 рекламных конструкциях краевой столицы рекомендуется использовать серию информационной наружной социальной рекламы, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"В соответствии с утвержденной концепцией наружного оформления к праздничным мероприятиям 1 и 9 мая в качестве основной темы предлагаются образы городов-героев и крепости-героя, чтобы акцентировать внимание на стратегических местах сражений на территории Советского Союза, героизме войск Красной Армии, как объединяющем факторе в коллективной Победе над фашизмом", – отмечают в мэрии.
Также для праздничного и тематического оформления города будут традиционно использованы конструкции из флагов, которые разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира и в зонах формирования и движения пешеходных праздничных колонн (площадь Советов, площадь Победы, проспект Социалистический), а также на основных улицах города.
Разработанными макетами для праздничного оформления могут воспользоваться все желающие. Размещение праздничного оформления планируется до 30 апреля.
Комментарии
А может вместо плакатов обеспечить фронтовиков не бесплатными дровами, а жильем с газом, центральным отоплением?!
Неужели не будет власовских флагов?
Город герой Севастополь.
Фото: Моряки-артиллеристы крейсера Черноморского флота проекта 815 «Красный Кавказ» (до 14 декабря 1926 года — «Адмирал Лазарев») заряжают 100-мм двухорудийную спаренную морскую зенитную установку системы «Минизини». Заряжающий - краснофлотец Александр Павлович Паригин (Парыгин) (1919 г.р.).