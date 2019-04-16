Жители Кулундинского района получили возможность добираться до Барнаула поездом. Раньше купить билет с их станции было почти невозможно, поезд Барнаул – Карасук шел переполненным. Подробности рассказали в пресс-службе парламента Алтайского края.

"С 1 апреля 2019 года в состав пассажирского поезда № 613/614 Барнаул – Карасук включен и начал курсирование дополнительный плацкартный вагон на 54 места", – сообщили в АКЗС.

Такое решение было принято после обращения депутата АКЗС, единоросса Натальи Цепенко к начальнику Западно-Сибирского филиала АО "ФПК" Сергею Чижику.

"Для большинства селян указанный поезд является единственной удобной возможностью сообщения с Барнаулом. И поездки носят далеко не досуговую направленность. Пенсионерам нужно ехать на лечение, студентам – на учебу, школьникам – на краевые олимпиады и спортивные соревнования", – рассказала Наталья Цепенко.

Купить билет в плацкартный вагон заранее было крайне сложно, а купе стоит слишком дорого для алтайских селян.

Теперь со станции Кулунда смогут уезжать жители Кулундинского, Табунского, Ключевского и Благовещенского районов.