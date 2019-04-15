40% россиян совсем не имеют сбережений

40% россиян не имеют сбережений и, потеряв работу, не смогут долго прожить, не залезая в долги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob, который проводил опрос среди 1600 совершеннолетних жителей 368 населенных пунктов страны, пишет ТАСС.

Размер сбережений остальных россиян также весьма скромен. 21% опрошенных сказали, что смогут прожить без зарплаты два месяца, 12% – шесть месяцев. 6% респондентов смогут растянуть сбережения на год, а у 5% денег хватит на то, чтобы не работать более 12 месяцев. Среднестатистический россиянин может прожить на отложенные средства, в среднем, 3,7 месяца.

Чуть более половины россиян (53%) ведут примерный учет своих расходов, около трети не ведут его совсем, и лишь 18% точно знают, сколько денег и на какие цели они тратят.

Отметим, что ранее эксперты говорили о том, что в ближайшие несколько лет накопления россиян будут расти и составят 5,2 трлн рублей по итогам 2018 года (+15% к уровню 2017 года), 5,9 трлн рублей по итогам 2019 года (+13%) и 6,4 трлн рублей по итогам 2020 года (+8%).