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Стоимость участка дороги Бийска – Абакан, пролегающей через территорию Алтайского края, оценивается в 5,7-6,2 миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказал глава регионального Минтранса Александр Дементьев.

По его словам, проект очень интересный и будет полезен не только Алтайскому краю, Республике Хакасия, но и жителям соседней Республики Алтай. Сейчас есть два варианта участков, по которой будет проложена будущая трасса. Сейчас ведется предпроектная подготовка дороги. По первой схеме в Абакан из Бийска можно будет уехать через Целинное и Ельцовку. Таким образом, по территории края дорога будет длиною около 160 километров. Другой вариант – реконструкция дороги через Артыбаш вдоль Бии в сторону Телецкого озера.

Стоимость той или другой дороги в районе 5,7-6,2 миллиарда рублей. В целом же стоимость всего проекта, по предварительной информации, около 49 миллиардов.

"Мы сотрудничаем с властями Хакасии. Мы рассматриваем оба варианта трассы", – отметил Александр Дементьев.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило инвестпроект "Енисейская Сибирь", в который входит строительство автодороги Абакан – Бийск. Об этом на совещании о социально-экономическом развитии регионов России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Абакан и Бийск разделяют 1100 километров дорог. Напрямую гораздо ближе – 437 километров. Появление такой автотрассы обеспечит транспортную доступность. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи.

Коридор в Алтайский край через Кемеровскую область – это давний проект, который был начат еще предыдущим главой Хакасии Виктором Зиминым. В прошлом году бывший губернатор договорился с Владимиром Путиным, что стройку подхватят федералы. Тогда речь шла о сумме 43 миллиарда рублей. Ожидается, что дорогу могут достроить уже к 2025 году.