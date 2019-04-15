Досрочный период единого государственного экзамена в Алтайском крае прошел без сбоев, сообщают региональные власти.

Досрочный этап Единого госэкзамена проводился с 20 марта по 10 апреля. Экзамены сдали более 250 человек. "В основном это выпускники прошлых лет, пожелавшие улучшить свой результат", — уточняют в краевом Минобразования.

Для проведения ЕГЭ в регионе было задействовано два пункта проведения экзаменов. В них в штатном режиме велось видеонаблюдение в режиме онлайн, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников в аудиториях.

Министр образования и науки региона Максим Костенко, комментируя итоги досрочного ЕГЭ, отметил: "Все экзамены в регионе прошли в штатном режиме, без сбоев. Благодаря слаженной работе всех организаторов мы можем с уверенностью говорить о готовности Алтайского края к основному периоду государственной итоговой аттестации. Мы продолжим работу по подготовке к ЕГЭ, чтобы в конце учебного года в крае все процедуры также прошли максимально прозрачно и объективно".

В этом году ЕГЭ проводится в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (сентябрьский) (с 3 по 20 сентября).