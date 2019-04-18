Выставка новостроек, которая пройдет в Барнауле 20 и 21 апреля 2019 года, – отличный шанс по-настоящему выгодно решить квартирный вопрос: ведущие застройщики представят здесь макеты жилых комплексов и домов в высокой степени готовности, а банки – свои ипотечные продукты. "Пришел, увидел и купил" – все три этапа приобретения недвижимости легко осуществить в одном месте.

ВСЕ НОВОСТРОЙКИ – В ОДНОМ МЕСТЕ

Когда все новостройки собираются в одном месте – это не только очень удобно, но и очень выгодно: можно выбрать и забронировать понравившуюся квартиру со скидкой, оформить ипотечный кредит и даже зарегистрировать право собственности. А выбрать здесь есть из чего: на выставке будут представлены 72 объекта недвижимости от 12 строительных компаний города. Помимо актуальной информации о самих домах и об изменениях в законодательстве, здесь можно будет получить консультацию от представителей банков по условиям получения ипотечного кредита, просчитать и подобрать оптимальный вариант его оформления. Гостей мероприятия ждет розыгрыш призов, фуд-корт, развлечения для детей, а главное – уникальная возможность приобрести квартиру не только в барнаульских, но и в столичных новостройках.

КОМФОРТ СТОЛИЧНОГО УРОВНЯ

Квартира в Москве не случайно является мечтой практически каждого жителя России: столичные предложения рынка недвижимости буквально ломают стандартные представления о жилье. Поражающие воображение архитектурные решения, прогрессивные планировки, безупречный уровень комфорта и развития инфраструктуры, роскошные локации объектов, расположенных вблизи лесных массивов и водоемов, – московским новостройкам есть чем удивить даже самых искушенных покупателей.

Отдел продаж "Барнаулкапстрой" – один из немногих, кто осуществляет в нашем городе презентацию и продажу квартир в самых перспективных и современных строящихся жилых комплексах Москвы. Он поможет подобрать вариант на любой вкус от застройщика с надежной репутацией – компании "ЛСР".

К примеру, семейные люди оценят "Зиларт" – новый крупнейший микрорайон, в котором царит особая атмосфера гармонии, покоя и безопасности. Дома жилого комплекса расположены в живописной зоне, идеальной для вечерних прогулок, – на набережной Москвы-реки, неподалеку от пешеходного бульвара и парка.

Малоэтажный жилой комплекс "Нахабино Ясное", который строится в подмосковном Истринском районе, по соседству с крупным зеленым массивом – Рождественским лесничеством – понравится любителям уюта и комфорта: его дома возводятся из панелей европейского уровня по бесшовной технологии, позволяющей максимально сократить теплопотери.

"Ленинградка 58" – современный жилой комплекс бизнес-класса в престижном районе столицы, созданный для тех, кто ценит оригинальный дизайн и готов сделать шаг навстречу успешному будущему. Всего комплекс насчитывает 966 квартир – от небольших до просторных четырехкомнатных, а его главной изюминкой являются квартиры с террасами, с которых открывается потрясающий вид на Химкинское водохранилище.

Жилой комплекс "Лучи", расположенный в Западном округе столицы, в районе Солнцево, – это новостройка комфорт-класса в местности с благоприятной экологией. "Лучи" сочетает в себе преимущества жизни около лесного массива и близкого расположения к станции метро, что позволит вовремя оказаться в любой точке Москвы.

Отдел продаж ООО "Барнаулкапстрой" и лучшие московские новостройки ждут вас 20-21 апреля на выставке новостроек в Парке спорта по адресу ул. Энтузиастов, 12в, с 10:00 до 20:00.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт