"Вакансию мечты" опубликовал сервис продажи авиабилетов Biletik.aero. Компании нужен профессиональный путешественник, который может самостоятельно составлять авторские маршруты, умеет снимать на фото- и видеокамеру, отлично владеет русским и английским языками и готов к постоянным перелетам.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на руководителя компании Андрея Каймачникова, кандидаты будут бороться за официальное трудоустройство по ТК РФ, зарплату 100 тысяч рублей и возможность ездить в командировки по миру с оплатой всех расходов и суточными в размере 10 тысяч рублей.

Путешественник будет разрабатывать туры по одному из пяти направлений: России, Америке, Африке, Азии или Европе. Контракт будет заключен на год с возможностью продления. Заявки от кандидатов принимают до 15 июня на сайте компании.

Отметим, что ранее австралийский миллионер открыл вакансию помощника в путешествиях с зарплатой 52 тысячи долларов в год.