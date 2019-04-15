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Эксперты ФАУ "Главгосэкспертизы России" проверили достоверность сметной стоимости по объекту капитального строительства третьего моста через Обь и обход Барнаула, стоимостью 53 миллиарда рублей. Таким образом, теперь можно приступать к реализации проекта. Как сообщает пресс-служба учреждения, специалисты все же выдали положительное заключение.

Согласно проекту, в составе перехода будет построен мост через главное русло Оби протяженностью 2394,06 м и четыре моста через расположенные в пойме протоки рек Лосиха, Власиха, Барнаулка и Штабка. Также в ходе реализации проекта планируется построить площадки для отдыха, остановки общественного транспорта, дорожно-эксплуатационные предприятия, пункт взимания платы с участка от Рубцовского шоссе до "Чуйского тракта" и другие объекты инфраструктуры.

Автомобильная дорога "Южный обход Барнаула", протяженность которой составляет 68,1 км, будет проходить по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов Алтайского края и городского округа Барнаул. Начало трассы примыкает к автомобильной дороге регионального значения Р-380 Новосибирск – Барнаул, конец – к автодороге Р-256 Новосибирск – Бийск – государственная граница с Монголией.

По мнению экспертов, строительство трассы в обход Барнаула позволит разгрузить улицы города, что положительно скажется на транспортной ситуации, поможет ускорить товародвижение на основных международных автомагистралях и заложит основу для устранения сдерживающих факторов развития Барнаульской агломерации, в том числе исключит потерю времени на проезд по территории города.

"Одну из причин загруженности местных дорог называют единственные переезды от Павловского тракта на правый берег Оби. Поэтому одним из главных сооружений, входящих в состав проектируемой трассы, станет новый мостовой переход через Обь, который будет сооружен неподалеку от поселка Бобровка в Первомайском районе", – говорится в заключении.

Сейчас неизвестны источники финансирования. Алтайскому краю необходимо одобрение федеральных ведомств.

17 января 2019 года состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом-председателем правления банка "ФК Открытие" Михаилом Задорновым. Коммерческая организация заинтересована в реализации крупных проектов развития различных отраслей края, в частности в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве, в проекте создания Южного обхода Барнаула

В реализации проекта также заинтересованы и другие коммерческие структуры, включая "Газпромбанк". Технический проект обхода был готов еще в ноябре 2018 года. Предварительная стоимость проекта – 53 миллиарда рублей. Хотя еще на стадии проектирования краевые власти ожидали, что обход будет не дороже 25-30 миллиардов. Дело в том, что многие строительные материалы за несколько лет подорожали в несколько раз.

Отметим, что проектирование Южного обхода шло три года. Его инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отметим, что Виктор Томенко знаком с проектом обхода Барнаула, но, по данным Amic.ru, глава региона уверен, что строительство третьего моста и обхода столицы края не первостепенная задача в дорожной отрасли.