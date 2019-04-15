Понедельник, 15 Апрель, 19:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,25
€ 72,7
Обь
266см -40

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Эксперты согласовали проект строительства моста через Обь и обхода Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Общая стоимость проекта оценивается в 53 миллиарда рублей

Фото: Amic.ru

Эксперты ФАУ "Главгосэкспертизы России" проверили достоверность сметной стоимости по объекту капитального строительства третьего моста через Обь и обход Барнаула, стоимостью 53 миллиарда рублей. Таким образом, теперь можно приступать к реализации проекта. Как сообщает пресс-служба учреждения, специалисты все же выдали положительное заключение.

Согласно проекту, в составе перехода будет построен мост через главное русло Оби протяженностью 2394,06 м и четыре моста через расположенные в пойме протоки рек Лосиха, Власиха, Барнаулка и Штабка. Также в ходе реализации проекта планируется построить площадки для отдыха, остановки общественного транспорта, дорожно-эксплуатационные предприятия, пункт взимания платы с участка от Рубцовского шоссе до "Чуйского тракта" и другие объекты инфраструктуры.

Автомобильная дорога "Южный обход Барнаула", протяженность которой составляет 68,1 км, будет проходить по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов Алтайского края и городского округа Барнаул. Начало трассы примыкает к автомобильной дороге регионального значения Р-380 Новосибирск – Барнаул, конец – к автодороге Р-256 Новосибирск – Бийск – государственная граница с Монголией.

По мнению экспертов, строительство трассы в обход Барнаула позволит разгрузить улицы города, что положительно скажется на транспортной ситуации, поможет ускорить товародвижение на основных международных автомагистралях и заложит основу для устранения сдерживающих факторов развития Барнаульской агломерации, в том числе исключит потерю времени на проезд по территории города.

"Одну из причин загруженности местных дорог называют единственные переезды от Павловского тракта на правый берег Оби. Поэтому одним из главных сооружений, входящих в состав проектируемой трассы, станет новый мостовой переход через Обь, который будет сооружен неподалеку от поселка Бобровка в Первомайском районе", – говорится в заключении.

Сейчас неизвестны источники финансирования. Алтайскому краю необходимо одобрение федеральных ведомств.

17 января 2019 года состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом-председателем правления банка "ФК Открытие" Михаилом Задорновым. Коммерческая организация заинтересована в реализации крупных проектов развития различных отраслей края, в частности в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве, в проекте создания Южного обхода Барнаула

В реализации проекта также заинтересованы и другие коммерческие структуры, включая "Газпромбанк". Технический проект обхода был готов еще в ноябре 2018 года. Предварительная стоимость проекта – 53 миллиарда рублей. Хотя еще на стадии проектирования краевые власти ожидали, что обход будет не дороже 25-30 миллиардов. Дело в том, что многие строительные материалы за несколько лет подорожали в несколько раз.

Отметим, что проектирование Южного обхода шло три года. Его инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отметим, что Виктор Томенко знаком с проектом обхода Барнаула, но, по данным Amic.ru, глава региона уверен, что строительство третьего моста и обхода столицы края не первостепенная задача в дорожной отрасли.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

15.04.2019 16:53
Гость

Проще Барнаул перенести в другое место.

0  0
15.04.2019 17:14
- гость -

Как-то встретил бывшего коллегу, который попал в аварию на Павловском тракте. Садового участка нет, родственников в деревне нет, выехал просто покататься. Зачем автомобиль? На работу ездить? В начале 2000-х работал в центре, доезжал до работы за 20 минут на автобусе. Мост не спасет от пробок.

0  0
15.04.2019 17:30
- гость -

Вроде мост должен быть ниже по течению, а Бобровка то выше?

0  0
15.04.2019 18:20
- гость -

Начинается, вооот щас бы то щас бы сё.
Этот проект - отличная идея. Нужна скорейшая реализация.
Весь транзит идет чз Барнаул, что недопустимо в современном городе.
И да, никаких "северных" мостов ненужно, для кого он будет? Все что въезжает с конечной точкой в Брн будет по двум существующим мостам ехать. Остальное по новому-новому.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
19:24
Бийчанка лишилась сбережений, пытаясь продать кольцо с бриллиантом 0
19:08
Коротко о главном: депутатские доходы, обход Барнаула и ноябрь в апреле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 апреля
18:45
Суд отклонил иск Жириновского к британскому журналисту 0
18:25
Пассажир погиб в перевернувшемся микроавтобусе в горах Алтая 0
18:04
Зарплату священников в один миллион рублей обсуждают в интернете 5
17:52
Стоп-кадр. Безысходность под апрельским снегом в Барнауле 0
17:33
Житель Алтайского края насмерть сбил пенсионера на Чуйском тракте 0
17:24
Следком: Мать заживо сожгла четырехлетнего сына в Забайкалье 0
17:11
Visa тестирует в России системы снятия наличных на кассах магазинов 0
17:05
Обнаженная девушка всполошила жителей поселка Новосиликатный в Барнауле 4
16:50
Социальные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 20 апреля 0
16:32
Эксперты согласовали проект строительства моста через Обь и обхода Барнаула 4
16:21
Вакансия путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей открылась в России 0
16:15
Житель Горного Алтая сжег соседский УАЗ из-за вражды с односельчанином 0
16:06
40% россиян совсем не имеют сбережений 3
15:55
Досрочный этап ЕГЭ в Алтайском крае прошел без сбоев 0
15:33
Стало известно, как украсят Барнаул ко Дню Победы 3
15:24
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после концерта 0
15:16
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами на Алтае увеличатся вдвое 1
15:02
Опубликован "запрещенный" в СССР клип Аллы Пугачевой 4
14:48
Минус даже днем: Алтайский край погрузился в затяжной период похолодания 1
14:32
Барнаулец отправится в колонию за надругательство над пятью детьми 3
14:21
Число россиян, не работающих по специальности, назвал ВЦИОМ 0
14:06
Кто на самом деле герой басни "Стрекоза и муравей"? Пройдите тест на Amic.ru 0
14:03
"Холод – это мое прозвище": алтайская певица об участии в шоу "ПЕСНИ" 1
13:49
ЛДПР объяснила свои претензии к улице Мамонтова в Барнауле 5
13:32
В Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии 1
13:22
60 тысяч тонн мусора произвели Барнаул и пригород с начала года 3
13:13
Завершена газификация алтайской ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 0
13:04
Появилась новая схема интернет-мошенничества с использованием сим-карт 4
12:58
Барнаульский ТРЦ "Огни" эвакуировали из-за сообщения о минировании 1
12:40
Осторожно, мошенники: инфографика о том как уберечь электросчетчик и свои деньги 2
12:33
Архитекторы рассказали, как "менеджеры" мешают восстанавливать здания на Алтае 2
12:24
Барнаульский водоканал принимает показания счетчиков через робота 0
12:12
Кроссовер перевернулся на крышу рядом с многоэтажкой в Рубцовске 1
12:05
Вторичное жилье подорожало почти во всех регионах России 2
11:50
Штраф за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам введут в Алтайском крае 0
11:34
20 регионов перешли с аналогового на цифровое телевещание 6
11:32
Стать экспертом: где экспортеров научат эффективным деловым коммуникациям 0
11:21
Дорогу за 5 млрд рублей планируют построить к Каракольским озерам в Горном Алтае 11
11:13
Водитель на Subaru Forester в Барнауле сбил ребенка во дворе 25
11:02
Алтайские сенаторы Белоусов и Карлин раскрыли свои доходы за 2018 год 6
10:52
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога 8
10:45
Барнаульские бизнесмены примут участие в чемпионате по летнему биатлону 0
10:32
Собственник рассказал, как идет восстановление "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле 4
10:22
Долг 150 тысяч: судебные приставы нагрянули к должникам за свет 7
10:11
Хоккеист из Барнаула забросил две шайбы в матче плей-офф Кубка Стэнли 11
10:03
Телеканал HBO начал показ заключительного сезона "Игры престолов" 0
09:47
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку в Барнауле 0
09:34
Светофоры отключили на двух перекрестках по улице Челюскинцев в Барнауле 0
09:23
Экскурсионный автобус с детьми перевернулся в Тульской области 1
09:13
Ноябрь в апреле: весенний Барнаул запорошило снегом 2
09:11
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
09:01
Грядет "Библионочь" и несет с собой грандиозные скидки 0
08:59
В Барнауле разыгрывают призы с 7 счастливыми домами 0
08:46
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 8
08:25
Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон 9
08:06
В ответе за того, кого приручили: доходчиво о поручительстве за чужой долг 0
07:45
К юбилею примадонны: топ песен Аллы Пугачевой на все времена 7
07:24
Мэрия Барнаула планирует отремонтировать подземный переход на площади Октября 9
07:03
Элитную квартиру с высокими потолками продают в Барнауле у соснового бора 0
06:44
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 5
06:23
Машины, квартиры, зарплата: смотрим доходы алтайских депутатов Госдумы 3
06:01
Резкое похолодание со снегом ударит по Алтайскому краю 15 апреля 0
23:21
Чубайс рассказал, как относится к рыжим котам по кличке Чубайс 3
22:04
Автомобиль такси сбил пешехода на зебре в Барнауле 6
21:52
Водитель в Барнауле попытался скрыться от сотрудников ДПС 1
20:01
Порошенко намерен уважать выбор народа, если президентом станет Зеленский 3
19:34
Две квартиры пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Барнауле 0
19:01
ФСИН показала автозаки для женщин с детьми и инвалидов-колясочников 1
18:44
Похолодание и дождь со снегом: погода в Алтайском крае на 15 апреля 3
18:29
Бывшая чиновница Ольга Глацких приняла участие в модном показе 3
17:33
Пугачева рассказала, как "на последние деньги" сшила золотое платье 3
17:03
Каждая пятая осужденная женщина в России ВИЧ-инфицирована 2
16:39
Многодетная семья из Барнаула не может воспользоваться маткапиталом 1
16:01
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Тыве 1
15:31
Певица из Барнаула прошла кастинг в шоу "Песни" на ТНТ 0
15:17
Милонов написал заявление в полицию после избиения на штрафстоянке в Петербурге 8
14:42
Детей и солдат из Сирии позвали на отдых в Крым 4
14:03
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие рыбные консервы 0
13:29
Девочка в розовых кроссовках пропала в Барнауле после того, как вышла из школы 5
13:11
Мотоциклист в Барнауле насмерть сбил девушку на пешеходном переходе 13
12:33
Украинцы попытались на телегах провезти в Беларусь контрабандное сало 5
12:03
Центробанк допустил снижение ключевой ставки 0
11:53
Медики назвали 11 ранних признаков рака, при которых следует обратиться к врачу 2
11:38
Набиуллина заявила о прохождении пика инфляции в России 5
10:48
Сибирскую учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика 20
10:38
МЧС рассказало, как потушить пожар на кухне стиральным порошком 0
09:42
Алтайские полицейские просят жителей не попадаться на уловки с клубникой 2
09:01
Депутат Рады объяснил, почему Порошенко получил прозвище Туфель 4
08:39
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников 0
08:29
Титул "Мисс Россия" завоевала Алина Санько из Ростовской области 1
07:45
Когда Вербное воскресенье в 2019 году и как его нужно провести 0
07:24
Просто погулять: барнаульский депутат о судьбе парка "Изумрудный" 7
07:03
Огромную "двушку" с видом на домики для белок продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 3
06:44
Домашние животные до и после купания 1
06:23
Грозы, ветер и +20 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 апреля 0
06:01
Алтайский край оказался на 38 месте в рейтинге безопасности дорог в России 1
23:53
Ноутбуки научат узнавать владельца по сетчатке глаза 0
22:59
Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров 5
21:54
Названы самые популярные гаджеты Apple в 2019 году 0
20:59
Фильм Лунгина "Братство" не выйдет в прокат 9 мая 7
19:59
Силуанов заявил о высоком риске глобальной рецессии 2
19:29
МЧС предупреждает об угрозе развития пожаров в Алтайском крае 0
18:59
Российская фигуристка выиграла произвольную программу на Кубке мира 0
18:29
За год в России умерло 2729 заключенных 1
17:42
После ликвидации боевиков в Тюмени возбуждено уголовное дело 0
17:20
Visa повысила предельную плату за покупки без ПИН-кода 0
16:57
Семерых детей спасли при пожаре в Новосибирской области 0
16:25
Очевидец: в Барнауле горит дом, огонь идет по траве, угрожая коттеджам 3
15:52
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Алтайском крае 0
15:24
Ученые назвали оптимальный завтрак для больных диабетом 0
14:49
Мужчина устроил распродажу краденных вещей у метро Новосибирска 0
14:22
Жильцов горящей многоэтажки в Барнауле спасали автовышкой 1
13:59
Районные власти Барнаула выступили против летнего кафе на Лазурной 4
13:14
Профицит бюджета России превысил 545 млрд рублей 4
12:36
ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля 1
12:09
Детеныши родились у кошек Жоффруа в Новосибирском зоопарке 0
11:38
Пятеро пострадали: в ГИБДД сообщили подробности ДТП в Барнауле 2
11:10
Студенты проводят субботник на "Спичке" в Барнауле 0
10:54
МЧС использует беспилотники для выявления поджигателей в Барнауле 0
10:09
Депутаты Госдумы от Алтайского края отчитались о доходах 1
09:36
Опубликовано видео с новорожденными волчатами в барнаульском зоопарке 4
09:14
Мизулина просит заблокировать сайты с фейками о йоге в СИЗО 0
08:49
Они наступали полукругом: как журналист Amic в колонии бунт поднимал 1
08:41
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против банков 5
08:12
Кто должен платить, если неизвестные вскрыли щиток электросчетчика 7
08:07
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП в Барнауле 0
07:50
Зачем нужен общегородской субботник и почему в Барнауле он проводится в пятницу 19
07:34
"Если намажут глиной – улыбайтесь": тайский Новый год глазами местного жителя 0
07:19
25 жителей Алтайского края погибло от производственных травм в 2018 году 0
07:03
Трехэтажную элитную квартиру в Барнауле выставили на публичные торги за 9,6 млн 1
06:48
Вибрации души: где в Барнауле расслабляют и заряжают поющими тибетскими чашами 1
06:32
Жизнь в другом цвете: победители конкурса инфракрасной фотографии 0
06:17
Барнаулец вышел на пикет против разбитой дороги на Мамонтова 4
06:01
20-градусная жара накроет Алтайский край 13 апреля 0
05:46
Силовики ликвидировали боевиков при КТО в Тюмени 1
04:29
Зеленский и Порошенко поочередно встретились с Макроном 0
03:53
Опубликован первый тизер девятого эпизода "Звездных войн" 0
02:03
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре "Игры престолов" 2
01:40
Новая вакцина против рака вдвое увеличила ремиссию 0
00:51
Российский авторынок стал пятым по величине в Европе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.