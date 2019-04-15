Социальные продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 20 апреля, сообщает городская администрация.

С 10:00 до 14:00 в каждом районе города будут организованы ярмарочные площадки:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

Горожанам будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо и полуфабрикаты, колбасы, рыбопродукты, кондитерские изделия, яйца, мука, масло, сахар, фрукты, овощи.

Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация города).