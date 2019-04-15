Visa тестирует в России системы снятия наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa тестирует возможность снятия наличных прямо на кассах магазинов. Пилотный проект реализуется в Москве совместно с сетью "Русский пармезан" и "Россельхозбанком", в дальнейшем снять наличные можно будет во всех регионах России.

Как отмечает РБК, Visa направляла в российские банки официальные письма с предписанием обеспечить техническую возможность снятия наличных в магазинах. К тестированию сервиса готовились "Райффайзенбанк" и "Русский стандарт".

Предполагается, что в магазине можно будет снять около 6,5 тысячи рублей. Торговые точки должны будут получить статус банковского платежного агента.

Отметим, что похожий сервис осенью 2018 года запустила Mastercard, но она работает только в одном магазине "Фасоль". В июле 2019 года сервис по снятию наличных запустит Сбербанк России, услуга будет доступна только при покупке с безналичным расчетом и только в торговых точках малого и среднего бизнеса. Крупные магазины присоединятся к системе не раньше сентября.