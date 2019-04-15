28-летнюю жительницу Забайкалья задержали по подозрению в убийстве малолетнего сына и покушении на убийство дочери, совершенном общеопасным способом.

По данным регионального СУ СКР, около 12:00 часов 14 апреля в селе Барахоево пьяная мать, желая убить своих детей, подожгла дом, в котором находились четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Соседи увидели дым и успели достать из задымленного дома дочь подозреваемой, ее сын погиб.

Женщину задержали на 48 часов, продолжается сбор документов для ее заключения под стражу. Назначена пожарно-техническая экспертиза, опрашиваются свидетели. Следственные органы подчеркивают, что у подозреваемой есть еще двое детей. Сейчас правоохранительные органы решают их дальнейшую судьбу.