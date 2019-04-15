Абсолютно обнаженная девушка была замечена накануне в барнаульском поселке Новосиликатный.

О странном происшествии, имевшем место вечером 14 апреля, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"В районе дома №32 по улице Новосибирской была замечена абсолютна голая девушка. По всей видимости, она хотела попасть к себе домой, звала Рому, но Рома так и не вышел. Далее неравнодушные парни в форме посадили ее в теплый автомобиль", – отмечает автор заметки.

Причины странного поведения девушки остаются неизвестными.