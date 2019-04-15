Житель Алтайского края насмерть сбил пенсионера на Чуйском тракте

69-летний мужчина скончался до приезда медиков/ Фото: 04.мвд.рф

Водитель из Алтайского края насмерть сбил пенсионера на Чуйском тракте в Горном Алтае – трагедия произошла накануне в Майминском районе.

Как сообщили в республиканском МВД, смертельное ДТП случилось на 447-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт", когда 30-летний житель Алтайского края, находясь за рулем Toyota Corona Premio, при движении со стороны Горно-Алтайска в сторону села Соузга допустил наезд на пешехода.

В полиции уточняют, что 69-летний житель Онгудайского района шел по проезжей части в попутном автомобилю направлении, в темное время суток без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда кареты скорой помощи. Водитель иномарки был трезв. По факту аварии проводится проверка.