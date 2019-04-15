Авария случилась вечером 14 апреля в Онгудайском районе / Фото: 04.мвд.рф

Смертельное ДТП произошло в Онгудайском районе Горного Алтая вечером 14 апреля, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась около 17:30 в селе Кулада, когда 39-летний местный житель, управляя автомобилем Mazda Bongo, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги.

"В результате ДТП 55-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. В приемный покой районной больницы с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель Mazda Bongo, а также 57-летний пассажир, которому не потребовалась госпитализация", – добавляют в полиции.

По факту произошедшего проводится предварительная проверка.