Совсем скоро, 24 апреля, Машеньке исполнится шесть лет. Уже год и четыре месяца девочка находится в реанимации. С тех самых пор, как отравление неизвестным веществом чуть ли не прервало ее маленькую жизнь. И снова свой день рождения она встретит в этих стенах. Маша не может выйти за пределы больницы, потому что без специальных условий ей находиться нельзя. Самые близкие люди – мама и папа – не могут быть с ней рядом постоянно, ведь в реанимацию пускают лишь на полтора часа в день. Но благотворительный фонд "Облака" взялся помочь Маше оказаться рядом с мамой и папой, под их заботой и ежеминутным уходом, если все вместе соберем деньги на покупку матрасов для медицинской кровати и специальное питание для кормления с помощью зонда.



Полтора часа…



На этих фотографиях маленькая Маша. Такая, какой была до болезни. Жизнерадостная, улыбчивая. Она так любила играть с ребятишками, ходить в садик, смотреть мультики, гулять по магазинам за красивыми платьицами. Счастливый ребенок, любящий и любимый.

А сейчас она лежит в реанимации. Бесконечная пневмония не дает ей спокойно дышать, и малышку то и дело подключают к специальному аппарату искусственной вентиляции легких.

"Моя доченька ничем не отличается от других. Она желанная, любимая и самая красивая", – говорит Юля, мама Маши.

И, конечно, думает, что этот мир несправедлив. Но каждый раз гонит эти мысли прочь.

Ведь они не нужны. Ничем не помогут. Просто не имеют смысла.

Все, что имеет сейчас значение, укладывается в полтора часа в сутки. Это время, на которое посетителей пускают в реанимацию. Время, которое Егор и Юля могут провести со своей любимой дочкой.

Отравление неизвестным ядом

5 декабря 2017 года. Этот день перевернул жизнь Юли и Егора.

После работы они забрали свою дочку Машу от бабушки. Малышка так радовалась, что они едут домой. А родители были так счастливы видеть улыбающуюся Машеньку. Все вместе думали, в каком красивом месте можно сфотографироваться, ведь город уже украсили к Новому году.

По пути домой заехали в магазин за продуктами, Маша с папой остались в машине. Вернувшись, Юля увидела, что дочка спит. Родителей это не удивило, ведь по телефону бабушка рассказывала, что днем Маша почти не спала. А было уже восемь часов вечера.

Маша сидела в своем креслице, опустив головку на бок. Вроде бы все в порядке. Но на одном из поворотов тело девочки завалилось на бок. Так неестественно.

Егор тут же остановил машину, взял дочку на руки. Сознания не было.

"Мы думали, что она уже не живая", – говорит Юля, а голос ее прерывается от того, что к горлу подкатывается ком.



Но все-таки зрачки реагировали на свет, дыхание и пульс были.

Скорая отвезла Машеньку в реанимационное отделение Городской детской больницы №2. Спустя час дежурный доктор сообщил родителям – девочка в коме третьей степени. Из-за того, что шею передавило, у нее началось кислородное голодание. То, что врачи называют гипоксией. Машу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поставили диагноз – острое отравление неизвестным ядом. По анализу крови не смогли найти то вещество, которым отравилась девочка.

Через двое суток Машу вывели из комы. Через полтора месяца девочка задышала самостоятельно. И какая же это радость была для родителей. Но через пять дней снова началась пневмония. Малышку снова подключили к аппарату.

Замкнутый круг

С того дня, когда Маша попала в больницу, жизнь семьи остановилась, точнее круг замкнулся. Дом – работа – реанимация. Так каждый Божий день. Уже год и четыре месяца.

За полтора часа, такой небольшой промежуток времени, Юле и Егору нужно успеть многое. Ведь в больнице нет ежедневного ЛФК, массаж делают курсами. А ведь это важно, чтобы не появлялись пролежни. Вот и нужно помыть Машу, почистить зубы, позаниматься с ней и просто наглядеться на любимую малышку.

Машенька каждый день ждет своих маму и папу. Пусть от всех этих испытаний мозг ее пострадал, и она не может ничего сказать и выразить эмоции, девочка все понимает и чувствует. Юля в этом уверена, ведь на приборах видно, как учащается ее пульс, когда родители рядом.

Каждый раз, когда Юля и Егор выходят из реанимации, настроение у них портится. Машенька провожает их таким взглядом, который ясно говорит: "Я не хочу расставаться". И каждый раз родители оставляют с ней кусочек своего сердца.

Однажды ночью после посещения Машеньки Юле пришла в голову идея. Забрать дочку домой. Чтобы она была под постоянным уходом. Ведь в больнице Машенька не одна пациентка, а родители могут постоянно заботиться о ней. Делать постоянный массаж, регулярно переворачивать Машу, и тогда есть большой шанс, что пневмония прекратится, и Маша сможет дышать без помощи аппарата. А еще будет возможность регулярно заниматься ее развитием.

Юля поделилась этой мыслью с мужем. И они решились.

Понимают ли они ответственность и последствия?

Врачи не видят противопоказаний к тому, чтобы Машу перевезли домой при наличии необходимого медицинского оборудования. Такая практика приветствуется, потому что такие пациенты, как Маша, при постоянном уходе, когда им помогают постоянно двигаться, начинают сами дышать.



"За этот год у меня было время подумать. Я уверена, что Маша проживет столько, сколько ей отмерил Бог. И я хочу быть рядом до последнего удара моего или ее сердца. Страшно мне? Очень. Но еще страшнее оставлять ее одну", – говорит Юля.



Как помочь Маше?

Чтобы Машенька могла быть дома рядом с родителями, у семьи есть почти все необходимое медицинское оборудование. К нему сейчас подключена Маша в больнице. Уже приобретена специальная медицинская кровать. В больнице есть паллиативная служба, которая может выезжать к пациентам на дом.

Для того чтобы перевезти Машу домой, Егору и Юле необходимо приобрести:



– матрас 4-х секционный Армед М4С1 – 3 000 рублей;



– матрас противопролежневый ячеистый – 3 700 рублей;

– Nutridrink – универсальное полноценное сбалансированное питание для введения в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с помощью зонда, 600 рублей за одну банку, 18 000 рублей на 2 месяца.



Семья уже подготовила многое, чтобы перевезти Машеньку домой. Так много трат за короткий период, и найти дополнительные деньги на матрасы и питание прямо сейчас семья не может.

Фонд "Облака" с вашей помощью уже не раз помогал детям из паллиативного отделения. Именно от одной из этих семей Егор узнал, что можно обратиться за поддержкой в "Облака".

Вы, наверное, не станете отрицать, что любое лечение, лекарства, обходятся недешево. Фонду известно немало примеров, когда ранее благополучная семья, сталкиваясь с болезнью, оказывалась в непростом материальном положении.

Это тот случай, когда средства нужны не для того чтобы подарить больному радость от тепла домашнего очага. Хотя говорят, что дома стены лечат. Это шанс помочь маленькому ребенку остаться в живых с помощью постоянного ежеминутного ухода, который могут оказать любящие родители.

Сотрудники фонда просят вас от всего сердца помочь Машеньке как можно скорее приобрести необходимые для кровати матрасы и питание для Машеньки на два месяца, чтобы в свой день рождения она оказалась дома в окружении родных людей.

Общая сумма сбора – 24 700 рублей.

Реквизиты для перевода с СМС "Маша, дыши!":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после пробела – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона);

– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442.

Дорогие друзья, если у вас есть необходимое семье медицинское оборудование и вы можете передать его в дар, просим связаться с сотрудниками фонда по телефону: 8 (3852) 590-180.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул: пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон фонда: (3852) 590-180

Сайт