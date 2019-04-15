Жительница Бийска стала жертвой мошенников – женщина хотела заработать на продаже ювелирного изделия, а в итоге лишилась денег.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением о хищении сбережений с банковской карты в полицию обратилась 43-летняя женщина. Горожанка пояснила, что на известном интернет-сайте она разместила объявление о продаже золотого кольца с бриллиантом.

"Ювелирное украшение бийчанка оценила в сумму 10 тысяч рублей. На предложение откликнулся неизвестный мужчина. В ходе переговоров владелица драгоценности снизила стоимость до девяти тысяч рублей. Злоумышленник предложил произвести расчет путем зачисления средств на банковскую карту. Женщина продиктовала мошеннику номер карты и пароль, после чего с ее счеты было списано 13 600 рублей", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Полиция призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и счетов.