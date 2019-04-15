Суд отклонил иск Жириновского к британскому журналисту

Останкинский суд Москвы отклонил иск российского политика Владимира Жириновского к британскому журналисту Чарльзу Кловеру, который упомянул в своей книге о связях лидера ЛДПР с КГБ СССР.

Правозащитник политика настаивал на том, что изложенная в книге информация не соответствует действительности и порочит честь и достоинство. Адвокат второй стороны настаивал, что информация о связях с КГБ изложена в форме оценочных суждений.

"Он же занимался сбором сведений в пользу СССР. Да, для Турции он шпион, но для СССР он являлся сотрудником разведслужбы, что тут порочащего? – цитирует адвоката РИА "Новости". – Как может порочить связь с КГБ? Очевидно, никак".

Напомним, книга экс-редактора The Financial Times в Москве Чарльза Кловера "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи" вышла в свет в 2018 году. Владимира Жириновского возмутили следующие фразы из книги: "Ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ", "ЛДПР, пожалуй, самый успешный совместный продукт Компартии и КГБ". Жириновский просил компенсацию в 1 млн рублей.