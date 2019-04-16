За последние несколько лет производство смарт-часов стремительно продвинулось вперед. И это неудивительно, ведь помимо основных задач, таких как показывать время и быть элементом стиля, они являются мультифункциональным гаджетом и сочетают множество дополнительных функций. Ими можно отвечать на звонки, писать СМС, измерять свой пульс и т.д.

Сеть фирменных магазинов Samsung является одним из главных производителей и продавцов смарт-часов Samsung (Самсунг)*. Galaxy Watch (Гэлэкси Вотч) не только имеют базовый функционал умных часов, но и обладает уникальными особенностями, которых нет пока ни у одного производителя. А качеству и надежности их продукции можно только позавидовать. Стоимость Galaxy Watch в фирменных магазинах – 22 490 рублей.

Ключевые особенности смарт-часов от Samsung

Дизайн. С умными часами Samsung Galaxy Watch доступно большое количество различных 3D (3Д) циферблатов с реалистичным звуком тиканья, что делает гаджет максимально приближенными к классическим часам. Выбирайте различные циферблаты, а также ремешки, подбирая их под свой стиль. Благодаря режиму Always On Displa (Олвэйс он Дисплэй), дисплей может всегда оставаться активным, что избавляет от нужды каждый раз активировать экран через нажатие кнопки.

Функционал. Одной из особенностей часов является наличие личного фитнес-тренера. Это позволяет не только следить за эффективностью тренировок, но и выводить их на более высокий уровень. Приложение Samsung Health измеряет скорость сердцебиения и сразу же фиксирует различные виды активности. Помимо этого, Galaxy Watch анализирует изменения характеристик вашего сна, фиксируя все изменения в приложении. Простой интерфейс приложения будет понятен даже неопытному пользователю.

Также с этими часами у вас появится свой персональный помощник. Galaxy Watch контролирует пробуждение и сразу выводит информацию о погоде и список дел на сегодня. В конце дня на экране отображается сводка событий, которая покажет, что вы не успели сделать, а также погоду на завтра и остаток заряда аккумулятора. А если перевести смарт-часы в режим My Day (Май Дэй), то можно еще более эффективно распределять свое время и следить за напоминаниями.

Galaxy Watch оснащены библиотекой приложений Samsung Apps (Самсунг Эпс), в ней вы сможете найти не только необходимые приложения, но и игры, созданные специально для круглого дисплея.

Характеристики. Смарт-часы от Samsung не только стильные, но и надежные в экстремальных условиях. Водонепроницаемость 5 ATM (ЭйТиЭм) позволит пользоваться ими в дождь или в другие суровые погодные условия.

Samsung Pay (Самсунг Пэй) позволит совершать бесконтактную оплату быстро и безопасно одним движением руки. Также часы поддерживают беспроводную подзарядку аккумулятора.

Встроенный объем памяти Galaxy Watch – 4 Гб, а стандартная емкость аккумулятора – 270 мАч. В часах есть поддержка Bluetooth (Блютус), GPS (ДжиПиЭс), NFC (ЭнЭфСи). Super AMOLED (Супэ Эмольд) экран остается видимым даже под ярким солнцем. Также есть возможность синхронизировать смарт-часы с вашим смартфоном, что делает пользование еще более легким и удобным.