Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с 70-летием, акцентировав внимание на таланте артистки и ее личном вкладе в развитие искусства.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу", – говорится в поздравлении главы государства.

Особо Путин остановился на личном вкладе Пугачевой в развитие отечественного музыкального искусства и участие артистки в судьбе коллег по сцене.

Напомним, что 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет.