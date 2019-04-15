Звездная пара голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта официально распалась – супруги развелись, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Blast.

Отмечается, что суд одобрил заявления актеров о восстановлении их "холостяцких" статусов 12 апреля. Также уточняется, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год.

Напомним, голливудские актеры поженились в 2014 году. За время совместной жизни у звездной пары родилось трое биологических детей, также они растили троих приемных.