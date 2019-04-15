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Геном африканской чумы свиней выявили в сосисках из Китая в Забайкалье

, ИА "Амител"
Сосиски пытались провезти с нарушением действующих временных ограничений
Фото: 1obl.ru

Фото: 1obl.ru

Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) при ввозе сосисок из Китая на территорию Забайкальского края, передает РИА "Новости".

Перемещение продукции на территорию России зафиксировало управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю в конце марта в пункте пропуска "Забайкальск".

"В результате исследований выявлен генетический материал вируса АЧС, о чем было сообщено в управление Россельхознадзора 12 апреля 2019 года", – отметили в ведомстве.

Также отмечается, что сосиски пытались провезти с нарушением действующих временных ограничений на ввоз продукции свиноводства из Китая. Товар также не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза. В итоге указанная продукция была изъята.

Африканская чума свиней – это вирусное заболевание домашних и диких свиней. В случае возникновения болезни летальность составляет почти 100%. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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