Поправки правительства России ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, передает "Интерфакс".

Как сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, в данном вопросе кабмин решил ограничиться двумя фотографиями – начала и завершения прохождения техосмотра.

Как ожидается, законопроект о техосмотре будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 16 апреля.

Напомним, что в первом чтении законопроект приняли в декабре 2018 года. Он был внесен в Думу правительством и предусматривал введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи "серых" диагностических карт.

Документом предусматривалось, что операторы техосмотра должны будут устанавливать видеокамеры за свой счет.