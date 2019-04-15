Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в условиях непогоды, обрушившейся на регион.

В связи с неблагоприятными погодными условиями – снегом, метелью, гололедом и ветром – ГИБДД напоминает водителям о том, что за рулем нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирование только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.



Пешеходам также следует быть максимально осторожными в условиях непогоды и при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.