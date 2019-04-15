Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал пакет документов о создании еще семи территорий опережающего развития (ТОР) в регионах России.

"Это семь территорий опережающего социально-экономического развития – в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях", – заявил глава правительства на совещании со своими заместителями.

По словам Медведева, на этих территориях должны быть созданы современные производства химической, пищевой промышленности, предприятия автопрома, перерабатывающие предприятия, а также логистические комплексы и производства строительных материалов.