Актер Бенедикт Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт в проливе Ла-Манш, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

Известно, что в результате ДТП 63-летний рыбак Майкл Лоуренс, который ехал на велосипеде по узкой просёлочной дороге, получил серьезную травму руки.

После произошедшего актер предложил пострадавшему футболку и бутылку воды, чтобы промыть рану. Также Камбербэтч предложил пострадавшему доехать до ближайшей больницы. Мужчины обменялись номерами телефонов.

В настоящее время сотрудники страховой компании пытаются урегулировать ситуацию.