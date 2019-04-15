Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба кабмина. В итоге пройти диспансеризацию в России можно будет пройти в вечерние часы и по субботам.

На совещании со своими заместителями Медведев отметил: "Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу".

Кроме того, по словам премьера, в РФ будут введены четкие сроки постановки диагноза по онкологическим заболеваниям, которые составляют не более 14 календарных дней с даты назначения исследований.

Глава правительства по этому поводу заметил: "Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.