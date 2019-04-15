Отношение к референдуму по Крыму обозначили в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Газета. RU со ссылкой на РИА Новости, представители штаба Зеленского заявили, что не признают референдум.

"Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма", — сказано в заявлении представителей кандидата в президенты Украины.

При этом сторонники Владимира Зеленского признали неизбежность диалога с Россией. Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России. Украина и большинство западных стран итогов референдума до сих пор не признают.